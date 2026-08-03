Fin a la tarjeta de coordenadas: ¿Quiénes la podrán seguir usando y cómo se autorizarán los pagos y transferencias bancarias?

El sábado 1 de agosto entró en vigor la nueva normativa de autenticación bancaria, en el marco de la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la cual busca aumentar los estándares de seguridad para pagos y transferencias electrónicas bancarias.
Con ello, se elimina la tarjeta de coordenadas como un mecanismo de autenticación de los usuarios para realizar pagos y transacciones.
La modificación se implementó con motivo de la seguridad bancaria. Esto, ya que las tarjetas de coordenadas son más vulnerables a fraudes y pueden ser sustraídas.
La normativa había sido anunciada hace poco más de un año y finalmente comenzó su puesta en marcha el sábado recién pasado.
¿Cómo funcionará la normativa?
De acuerdo con la CMF, los clientes deberán usar otros mecanismos para autorizar sus operaciones bancarias.
Se trata de:
- Aplicaciones bancarias.
- Claves dinámicas.
- Sistemas de verificación en dos pasos.
¿Quiénes podrán seguir usando la tarjeta de coordenadas?
- Adultos mayores.
- Personas que presenten una condición de salud deteriorada o alguna discapacidad.
- Personas que tengan dificultades para acceder a canales físicos de atención.
- Personas que presenten incompatibilidad o indisponibilidad de dispositivos de confianza, como teléfonos inteligentes, con los mecanismos de autenticación exigidos por la entidad financiera.
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