Visas laborales a extranjeros suben un 11% durante la primera mitad de 2026: 70% fueron entregadas a bolivianos

El Servicio Nacional de Migraciones otorgó 84.717 permisos de trabajo a ciudadanos bolivianos durante el primer semestre de este año, lo que representa el 70% de los 121.977 visados laborales concedidos en el país.

El incremento consagra un cambio de tendencia iniciado en 2024, relegando a la población venezolana al segundo lugar con 12.624 permisos.

En términos generales, se reveló que durante los primeros seis meses se facilitaron un total de 121.977 permisos de trabajo, un 11,1% más que el reportado durante el primer semestre del año pasado.

Según lo informado por La Tercera, este flujo responde tanto a la gratuidad del trámite bajo el convenio de la Visa Mercosur como a la demanda de mano de obra en el sector agrícola de temporada.

El director del organismo, Frank Sauerbaum, explicó que esta condición facilita el ingreso formal, señalando que “los ciudadanos bolivianos están afectos a la llamada Visa Mercosur, que es gratuita y de fácil trámite”.

Por su parte, el exdirector de la entidad, Rodrigo Sandoval, sostuvo que las métricas reflejan “un desplazamiento hacia la regularidad” que permite al Estado administrar la migración, reduciendo la informalidad.