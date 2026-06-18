Fundación Víctor Jara abre nueva edición de talleres gratuitos para niños en el Estadio Víctor Jara

La Fundación Víctor Jara pondrá en marcha una nueva versión de las Colonias Culturales “Girasol” en el Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara, un espacio gratuito de encuentro y creación artística para niños y niñas durante las vacaciones de invierno. La iniciativa busca además convertirse en un lugar de resguardo para hijos de trabajadores y trabajadoras de los alrededores, principalmente del Barrio Meiggs.
Rocío Guajardo, encargada de cultura de la Fundación, explicó que la organización identificó “una falta de espacios culturales y recreativos para los niños y niñas que habitan en este sector”.
Talleres artísticos, deporte y una salida cultural
Durante los primeros cinco días, los participantes asistirán a talleres de linograbado, diseño de chapitas, muñecos de trapo y collages, además de actividad física basada en juegos populares latinoamericanos. La sexta y última jornada incluye una visita al Teatro Comunitario Novedades, en el Barrio Yungay, para presenciar una puesta en escena de “El Principito”.
Todos los talleres incluyen materiales, y la organización entregará desayuno y almuerzo diario a cada participante. Además, se proporcionará un kit personal con botella, cepillo y pasta de dientes para fomentar la salud bucal entre los asistentes.
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