De GTA III a GTA VI: Así han cambiado las icónicas portadas de Grand Theft Auto

Rockstar Games reveló el cover art oficial de GTA VI, una imagen que será utilizada como material promocional para la preventa del esperado videojuego y que mantiene una tradición visual histórica dentro de la saga Grand Theft Auto.

Desde GTA III hasta la nueva entrega, las portadas de la franquicia han seguido una estructura reconocible: un gran logo central rodeado de viñetas con personajes, vehículos, armas, escenarios urbanos y elementos que anticipan el tono de cada juego.

Con el anuncio de que las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán el 25 de junio, el nuevo arte oficial marca también el inicio de una nueva etapa en la campaña comercial del título.

GTA III: el inicio del estilo moderno

La portada de GTA III instaló las bases del diseño que luego se transformaría en un sello de la franquicia.

Con una composición de viñetas en tonos más duros y contrastados, el arte mostraba policías, autos, armas y personajes vinculados al mundo criminal de Liberty City.

Ese diseño marcó un quiebre para la saga, que desde entonces empezó a construir una identidad visual muy reconocible para cada lanzamiento principal.

Vice City y San Andreas: color, ciudad e identidad

Con GTA: Vice City, Rockstar llevó la fórmula hacia una estética mucho más colorida, marcada por tonos rosados, celestes y referencias al ambiente ochentero inspirado en Miami.

La portada reforzaba de inmediato el carácter del juego: autos deportivos, helicópteros, lanchas, crimen, exceso y una ciudad atravesada por la estética tropical.

Luego, GTA: San Andreas adaptó el mismo formato a una identidad distinta, con una portada centrada en pandillas, barrios, apuestas, persecuciones y referencias a Los Santos, San Fierro y Las Venturas.

GTA IV y GTA V: del tono oscuro al retrato coral

La portada de GTA IV mantuvo el formato clásico, pero con una paleta más sobria y un tono más serio, en línea con la historia de Niko Bellic y la representación más cruda de Liberty City.

El arte incorporó persecuciones, armas, helicópteros y personajes con una estética menos caricaturesca que entregas anteriores.

En GTA V, Rockstar volvió a una portada más colorida y expansiva, con un collage que reunía a los tres protagonistas: Michael, Franklin y Trevor.

También aparecían elementos centrales del juego, como autos de lujo, motos, helicópteros, persecuciones, armas, deportes acuáticos y hasta Chop, el perro de Franklin.

GTA VI: regreso a Vice City con Jason y Lucia

El nuevo arte oficial de GTA VI retoma la composición clásica de la saga, pero la actualiza con una paleta neón, tonos tropicales y referencias directas a Vice City y al estado ficticio de Leonida.

La imagen ubica al logo al centro y presenta a Jason y Lucia, los protagonistas de esta nueva entrega, acompañados por escenas de autos, lanchas, helicópteros, motocicletas, armas, fiestas y fauna propia del ambiente inspirado en Florida.

Más allá de los cambios de ciudad, personajes y paleta de colores, las portadas de la saga mantienen varios elementos en común: el logo como eje central, la división en viñetas, la presencia de vehículos, armas, rostros secundarios y, en varios casos, el clásico helicóptero ubicado en la parte superior izquierda. Son detalles que refuerzan una identidad visual que los fanáticos reconocen de inmediato.

Otro punto llamativo está en el protagonismo del número: en la portada de GTA VI, el “VI” aparece con una presencia visual mayor que el propio título Grand Theft Auto, algo inusual dentro de la saga. Más que una simple decisión estética, puede leerse como una señal del fenómeno que rodea al juego: la expectativa, las teorías y la conversación en torno a “GTA VI” crecieron tanto durante estos años que, por momentos, parecieron superar incluso al nombre histórico de la franquicia. Aunque, sinceramente, podría ser solo especulación nuestra.