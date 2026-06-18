La Unión Astronómica Internacional bautiza un asteroide con el nombre del legendario cantautor Elliott Smith

El cantautor estadounidense Elliott Smith se sumó a la lista de músicos con un asteroide en su honor, tras la aprobación del Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños (WGSBN) de la Unión Astronómica Internacional. El cuerpo celeste pasará a llamarse oficialmente “(861969) Elliottsmith”.

La idea surgió del cineasta independiente con sede en Edimburgo Orlando Campopiano, según reportó Stereogum. El realizador estaba observando el cielo nocturno mientras escuchaba “Shooting Star”, canción incluida en el álbum póstumo de Smith From a Basement on the Hill, cuyos versos finales repiten la frase “me amarás triste, estrella fugaz”. A partir de esa escena, Campopiano contactó al patrimonio del artista para impulsar la propuesta, que finalmente fue aceptada por la entidad astronómica.

Un guiño numérico al cumpleaños del músico

El número 861969 que acompaña el nombre corresponde a la designación numérica del asteroide, pero también funciona como referencia a la fecha de nacimiento de Smith: el 6 de agosto de 1969. La cita oficial publicada en el boletín de la UAI confirma que el cuerpo celeste honra al “músico y compositor estadounidense nacido como Steven Paul Smith”.

Campopiano expresó su satisfacción por el reconocimiento: “Espero que esto presente al menos a una persona nueva a la brillante discografía de Elliott”, señaló, agregando que contar con la bendición del patrimonio del artista representa un honor adicional.

Según reporta NME, con este homenaje, Smith se une a otros músicos con asteroides a su nombre, entre ellos David Bowie, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Bob Dylan y los cuatro integrantes de The Beatles. El asteroide puede ubicarse a través de la base de datos interactiva del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.