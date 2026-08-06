Chile y Venezuela intercambian notas diplomáticas y formalizan el restablecimiento de las relaciones consulares

Chile y Venezuela oficializaron este miércoles el restablecimiento de sus relaciones consulares, dando inicio a una etapa orientada a la normalización progresiva de los vínculos entre ambos países.

En ese marco, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, se reunió en Caracas con el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron las notas diplomáticas suscritas por los respectivos cancilleres. Posteriormente, el embajador Hernán Núñez también fue recibido por el canciller venezolano, Félix Plasencia.

“Hoy se marca un hito en las relaciones entre Chile y Venezuela. Esto permitirá asegurar la protección y los servicios para los ciudadanos de ambos países, además de iniciar una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en materias que nos interesa profundizar en beneficio del bienestar de nuestros pueblos y de la región”, destacó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El pasado 30 de julio, el Mandatario José Antonio Kast anunció el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, las que permanecían interrumpidas desde julio de 2024, luego de que el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric desconociera los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas por considerar que existían indicios razonables de fraude. Tras ello, Nicolás Maduro ordenó el retiro del personal diplomático chileno y de otros países de la región.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países de un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, migración y desarrollo económico, destacó el jefe de Estado.