Renuncia el abogado defensor del padre de Isidora, la niña de dos años que murió tras caer desde un edificio en Las Condes

Este jueves se informó que uno de los abogados defensores de Jorge Constanzo, padre acusado del presunto delito de homicidio por omisión debido a la caída fatal de una menor de edad en Las Condes, renunció a su representación.

De esta forma, la defensa del progenitor queda en manos únicamente del abogado Cristian Santander Garrido.

A través de un escrito enviado al Cuarto Juzgado de Garantía, el abogado Giorgio Marino Andrade informó su renuncia. En el documento también se formalizó la salida de los abogados Andrés Pérez Jara y Martina Marino Nallar, según consignó T13.

Jorge Constanzo permanece en prisión preventiva desde el 20 de mayo, luego de que el Ministerio Público solicitara dicha medida cautelar argumentando que el imputado conocía los riesgos de mantener sin malla de seguridad la ventana por donde cayó la niña de dos años.

Por su parte, la defensa se sigue manifestando en contra de la medida, asegurando que el detenido no constituye un “peligro para la seguridad de la sociedad”.

Cabe recordar que en la audiencia de revisión de las medidas cautelares, se generó un tenso intercambio entre los abogados representantes del padre y la madre de Isadora, luego de que desde la defensa de Jorge Constanzo alguien se refiriera a la menor de edad como una “cabra chica”.