Joaquín Lavín León abandona Capitán Yaber y pasa a arresto domiciliario total tras fallo de la Corte

Durante la tarde de esta jornada, el exdiputado Joaquín Lavín León abandonó el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó su prisión preventiva.

Sin dar declaraciones a la prensa, el exparlamentario se retiró del lugar junto a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Lavín León quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa.

Cabe recordar que el exparlamentario está siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco y uso malicioso de datos electorales. Esto último, según expuso el Ministerio Público, los habría cometido a través de la plataforma SocialTazk al comercializar bases de datos de votantes de distintas regiones.

En primera instancia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había resuelto mantener la prisión preventiva para el exdiputado. Por ello, su defensa apeló ante el tribunal de alzada para rebajar la medida cautelar, logrando un fallo favorable.

El abogado defensor valoró la revocación de la medida y aseguró que no había “ninguna razón de fondo que justificara tener a mi cliente en prisión preventiva”.

Sostuvo que hay otras medidas cautelares que “también pudieran garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total, que finalmente es lo que decidió la Corte el día de hoy. De tal manera que ese es el argumento principal”.