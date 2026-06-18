Petróleo sigue perdiendo terreno y se acerca a niveles previos a la guerra en US$ 70 tras firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a los ataques y reabrir el estrecho de Ormuz, el petróleo ha mantenido una tendencia bajista que lo ha acercado a niveles previos a la guerra que inició el 28 de febrero.

El precio del petróleo mantuvo caídas en ambas referencias internacionales: el crudo WTI retrocedió 1,95% hasta los US$ 74,54 el barril, mientras que el Brent cedió 2,49% hasta los US$ 77,57, consolidando una tendencia bajista que acerca a ambos marcadores a los niveles que registraban antes de que el conflicto en Medio Oriente alterara el mercado petrolero global.

El 27 de febrero, el WTI cerró en US$ 67,02 y el Brent en US$ 72,48, previo a las tensiones geopolíticas que dispararían los precios en las semanas siguientes.

De US$ 67 a US$ 112: cómo el conflicto disparó el petróleo más de un 30% en siete días

La escalada comenzó a inicios de marzo, cuando el cierre del estrecho de Ormuz restringió la oferta global de crudo y generó una reacción inmediata en los mercados.

El 2 de marzo, el WTI subió 6,28% hasta los US$ 71,23 y el Brent 7,26% hasta los US$ 77,74. Pero el salto más fuerte llegó el 6 de marzo, cuando el WTI se disparó 12,21% hasta los US$ 90,90 y el Brent 8,52% hasta los US$ 92,69.

En siete días hábiles desde el 27 de febrero, ambas referencias habían subido más de 30%, reflejando el impacto inmediato del conflicto sobre la oferta mundial.

Marzo fue un mes de alta volatilidad, con subidas y correcciones severas en ambas referencias a medida que el mercado procesaba señales contradictorias sobre el desarrollo del conflicto.

El 23 de marzo, el WTI cayó 10,36% hasta los US$ 88,13 y el Brent 9,86% hasta los US$ 95,92, para luego recuperarse con fuerza los días siguientes.

El Brent llegó a cerrar el 31 de marzo en US$ 118,35, su máximo del período, mientras que el WTI alcanzó su techo el 7 de abril en US$ 112,95.

Las mayores caídas diarias: -14,52% en el Brent y -16,41% en el WTI

El quiebre más brusco llegó a comienzos de abril, cuando señales de un posible acuerdo de paz alteraron la dinámica del mercado.

El 1 de abril el Brent se desplomó 14,52% hasta los US$ 101,16, y el 8 de abril el WTI cedió 16,41% hasta los US$ 94,41, en las dos mayores caídas diarias del período para cada referencia.

Sin embargo, la resolución del conflicto no llegó y los precios volvieron a subir, el Brent tocó un segundo máximo el 29 de abril con US$ 118,03, mientras el WTI alcanzó su segundo peak el 18 de mayo con US$ 108,66, antes de iniciar el retroceso sostenido que ha marcado las últimas semanas.

Caída acumulada de más del 34% desde los máximos de abril

La tendencia bajista se afianzó durante mayo y junio, con caídas generalizadas en ambas referencias. El 20 de mayo el WTI bajó 8,82% y el Brent 5,31%, y el movimiento continuó en junio en la medida que el mercado comenzó a anticipar una resolución del conflicto.

El 16 de junio, tras confirmarse el acuerdo de cese al fuego —que se concretaría el viernes 19 de junio—, el WTI retrocedió 6,79% hasta los US$ 75,27 y el Brent 5,06% hasta los US$ 78,96, reflejando la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz y normalización de la oferta global.

A la fecha, el WTI y el Brent acumulan una caída de más de 34% desde su máximo del 7 de abril y 31 de marzo, respectivamente. Ambas referencias se ubican hoy apenas entre 5 y 10 dólares por encima de los niveles del 27 de febrero.