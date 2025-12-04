“Que no nos digan que no”: Boric reconoce “sin lugar a dudas” los pendientes en seguridad, pero defiende que sí se puede salir a la calle

En la inauguración de un jardín infantil en Lo Espejo, el Presidente Gabriel Boric reconoció que aún falta avanzar en seguridad, pero subrayó que la ciudadanía no debe renunciar al uso de los espacios públicos. También destacó la ley que prohíbe celulares en colegios y pidió al Congreso aprobar la sala cuna universal.

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la inauguración del jardín infantil Augusto D’Halmar en Lo Espejo, instancia en la que hizo un llamado a recuperar los espacios públicos y afirmó que, pese a los problemas de seguridad, la ciudadanía sí puede salir a la calle.

Acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos; y la alcaldesa Javiera Reyes, el Mandatario destacó la reciente aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en la educación básica, media e inicial. “Esperamos avanzar hacia un cambio cultural en donde los niños y niñas limiten el uso de pantallas al mínimo. Es impresionante ver cómo las pantallas generan adicción”, señaló.

Boric enfatizó que la responsabilidad recae en adultos y autoridades. “La tecnología no es una amenaza si se utiliza bien, pero para utilizarla bien hay que establecer límites”, dijo.

Al abordar la seguridad, el Presidente afirmó que construir instituciones públicas también entrega certezas. “Uno de nuestros empeños es recuperar los espacios públicos para la ciudadanía”, sostuvo.

Relató que un niño presente en la actividad le comentó sentirse seguro en su comuna. “Sin lugar a dudas, en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco, pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle”, expresó.

“Los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, de los niños, de las personas mayores, y en eso no vamos a ceder. Ocupen los espacios públicos, ocupemos los espacios públicos, recuperemos la ciudad para la gente honesta, trabajadora, se puede”, afirmó el Mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado instó al Congreso a concretar el proyecto de sala cuna universal. “Lleguemos a un acuerdo pronto para poder aprobarlo y sacarlo a la brevedad”, pidió.