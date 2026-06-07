El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirma que Irán aceptó que ya no obtendrá armas nucleares

(CNN en Español) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán aceptó que no obtendrá armas nucleares, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las negociaciones en curso.

En una entrevista con “Meet the Press” de NBC, grabada el viernes y emitida el domingo por la mañana, Trump dijo que las conversaciones con Irán se centraron en cerrar lo que describió como una laguna en el lenguaje propuesto que rige el programa nuclear del país.

“Han concedido el hecho de que no tendrán armas nucleares”, dijo Trump. “Teníamos una cláusula ahí que decía que (Irán) no desarrollará armas nucleares. Y todos estaban muy contentos con ello excepto yo. Y dije: ‘Bueno, ¿qué pasa si ellos, no desarrollan, pero salen y compran, las adquieren?’”

Continuó: “Quiero poner la palabra, si compran, o adquieren, o obtienen. Ya sabes, también tienes que tener eso ahí, porque eso no es desarrollar. Así que no tienen derecho a desarrollar ni a comprar, adquirir u obtener”.

Algo de contexto clave: los comentarios aportan más información sobre el lenguaje específico que se está discutiendo, pero la concesión que destacó Trump no es nueva en los acuerdos nucleares que Estados Unidos ha tenido con Irán en el pasado.

En el párrafo inicial del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015, el acuerdo nuclear internacional negociado bajo la administración de Obama, se establece que “Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá jamás armas nucleares”.