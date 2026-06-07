Dinamarca confirma que Eriksen está consciente tras sufrir un desvanecimiento durante un partido

(EFE) — La selección de Dinamarca informó que Christian Eriksen se encuentra en buen estado luego de sufrir un desvanecimiento durante el encuentro amistoso disputado frente a Ucrania en la ciudad de Odense, compromiso que finalmente fue suspendido tras el incidente.

El encargado de entregar detalles fue el médico del combinado danés, Morten Boesen, quien explicó que el futbolista recuperó la consciencia poco después de caer al césped.

“Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él”, señaló en un comunicado difundido por la federación.

Según explicó el doctor, el mediocampista abandonó el terreno de juego consciente y sin asistencia para caminar. “Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía”, indicó Boesen, aludiendo al dispositivo que el jugador utiliza desde el problema cardíaco sufrido durante la Eurocopa de 2021.

La situación se produjo cuando transcurría el minuto 65 del encuentro. Eriksen se llevó una mano al pecho antes de desplomarse sobre el césped, lo que motivó la inmediata intervención del equipo médico.

Tras ser atendido en la cancha, fue retirado en camilla y trasladado a un centro asistencial para continuar con las evaluaciones.

El médico de Dinamarca señaló que el jugador permanecerá bajo observación mientras se determina el origen del episodio. “Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital”, afirmó.

Boesen también transmitió un mensaje enviado por el propio futbolista a sus compañeros. “Pero Christian se encuentra bien y me ha pedido que le dé recuerdos a todos los jugadores y les diga que está bien”, sostuvo.

Eriksen, de 34 años, ya había sufrido una emergencia cardíaca durante la Eurocopa de 2021. Tras aquel episodio retomó su carrera profesional bajo seguimiento médico y con la implantación de un desfibrilador automático destinado a actuar ante situaciones de este tipo.