IPSA vuelve a superar los 10.200 puntos y la Bolsa chilena encadena siete máximos históricos en medio del rally electoral

La Bolsa de Santiago inició la jornada al alza y el IPSA marcó un nuevo máximo intradiario, sumando su récord número 65 en lo que va de 2025. El índice se acerca a convertir este año en el de mayor cantidad de marcas históricas desde 1991.

La Bolsa de Santiago extendió este jueves el impulso que ha caracterizado sus últimas sesiones y volvió a marcar nuevos máximos. El S&P IPSA subía 0,3% en la apertura, ubicándose en 10.203,33 puntos y alcanzando otra marca intradiaria, un día después de haber superado por primera vez el umbral de los 10.200.

La plaza local sumó así su séptima jornada consecutiva de récords, alcanzando su máximo histórico número 65 de 2025. De mantenerse esta tendencia, el año podría convertirse en el ejercicio con más marcas históricas desde 1991.

De acuerdo a lo indicado por el medio especializado Diario Financiero, analistas señalan que el favorable clima internacional y las expectativas sobre el desenlace de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre han sostenido el rally, aunque advierten que buena parte de ese escenario ya está incorporado en los precios.

En los mercados externos, los futuros del Dow Jones avanzaban 0,1%, mientras que los contratos del S&P 500 y del Nasdaq se estabilizaban. Los rendimientos del Tesoro estadounidense revertían las caídas exhibidas en la jornada previa.

En Europa, el Euro Stoxx ganaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres subía 0,2%. En Asia destacó la fuerte alza del Nikkei japonés, que trepó 2,3%, seguido por el Hang Seng de Hong Kong (0,7%) y el CSI 300 chino (0,3%).

Las bolsas globales se han visto favorecidas por la posibilidad de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos, en un escenario marcado por la eventual llegada de Kevin Hassett a la presidencia de la Reserva Federal y cifras de empleo más débiles de lo previsto. La reunión de la próxima semana, sin embargo, ya tendría descartado un nuevo recorte.