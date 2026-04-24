Alerta por secuestros en la RM: Registran dos secuestros en menos de 24 horas | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

El presidente José Antonio Kast descartó que el Gobierno se vea paralizado si se rechaza el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”.

descartó que el Gobierno se vea paralizado si se rechaza el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”. Alcaldes critican medida del plan de reconstrucción nacional que busca eliminar las contribuciones a los adultos mayores.

critican medida del plan de reconstrucción nacional que busca eliminar las contribuciones a los adultos mayores. Tribunal dicta prisión preventiva para el carabinero que condujo en estado de ebriedad y provocó un choque que terminó con la muerte de una mujer.

Enviados de Estados Unidos viajarán a Pakistán para continuar con las negociaciones y finalizar con el conflicto en el Medio Oriente.

En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, sobre la ley miscelánea presentada por el Ejecutivo.