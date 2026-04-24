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Alerta por secuestros en la RM: Registran dos secuestros en menos de 24 horas | CNN Prime

Por CNN Chile

24.04.2026 / 21:53

Conduce: Felipe Hernández.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El presidente José Antonio Kast descartó que el Gobierno se vea paralizado si se rechaza el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”.
  • Alcaldes critican medida del plan de reconstrucción nacional que busca eliminar las contribuciones a los adultos mayores.
  • Tribunal dicta prisión preventiva para el carabinero que condujo en estado de ebriedad y provocó un choque que terminó con la muerte de una mujer.
  • Enviados de Estados Unidos viajarán a Pakistán para continuar con las negociaciones y finalizar con el conflicto en el Medio Oriente.

En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, sobre la ley miscelánea presentada por el Ejecutivo.

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