Alerta por secuestros en la RM: Registran dos secuestros en menos de 24 horas | CNN Prime
Por CNN Chile
24.04.2026 / 21:53
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Conduce: Felipe Hernández.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El presidente José Antonio Kast descartó que el Gobierno se vea paralizado si se rechaza el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”.
- Alcaldes critican medida del plan de reconstrucción nacional que busca eliminar las contribuciones a los adultos mayores.
- Tribunal dicta prisión preventiva para el carabinero que condujo en estado de ebriedad y provocó un choque que terminó con la muerte de una mujer.
- Enviados de Estados Unidos viajarán a Pakistán para continuar con las negociaciones y finalizar con el conflicto en el Medio Oriente.
En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, sobre la ley miscelánea presentada por el Ejecutivo.