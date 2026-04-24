Programas completos Agenda Económica

Gobierno compromete mantener tasa de impuesto corporativo de las pymes en un 12,5%

Por CNN Chile

24.04.2026 / 21:47

Conduce: Nicolás Paut.

Este viernes, el Gobierno señaló que cumplirá su promesa de campaña y que el impuesto corporativo de las pequeñas empresas se mantendrá en un 12,5%, pero aclaró que aquello se incluirá en otra iniciativa y no en la Ley Miscelánea.

“Nuestro objetivo es mantener a largo plazo el 12,5% para todas las pymes. No se incluye en este proyecto porque se va a incorporar después en otra iniciativa“, comentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En Agenda Económica, conversamos de esto con el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, quien señaló que están “más tranquilos (…). La verdad es que ese 12,5% que se había comprometido en campaña se ratificó ayer y, por lo tanto, estamos seguros de que se va a mantener en el futuro”.

En este nuevo capítulo también abordamos el aumento del 148% en la venta de vehículos eléctricos e híbridos durante marzo.

Por último, conversamos con el vicepresidente de Claro, Patricio Olivares, sobre la prueba piloto de la red 5.5G en el Estadio Claro Arena.

Revisa el programa completo aquí

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