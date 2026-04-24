Jorge Quiroz tras polémica por oficio a Ministerio de Educación: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario o becas”

El secretario de Estado también aseguró que la decisión final sobre eventuales ajustes corresponde al Ministerio de Educación, ya que lo enviado por su cartera es solo un oficio.

El Ministerio de Hacienda intentó este viernes desactivar la controversia surgida a partir de un oficio interno que abrió debate sobre una eventual revisión de programas del Ministerio de Educación, entre ellos algunos vinculados a alimentación escolar, en el marco del proceso de elaboración del presupuesto.

Desde La Moneda, el ministro Jorge Quiroz aclaró que el documento no implica decisiones de recorte ni eliminación de iniciativas, sino que corresponde a una etapa habitual de revisión del gasto público que se realiza cada año.

En ese sentido, explicó que el oficio se enmarca en las observaciones que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre programas evaluados con bajo desempeño, lo que forma parte —según dijo— del trabajo regular de ajuste y eficiencia del gasto estatal.

Lee también: “La ley del hambre”: Manouchehri y Cicardini cuestionan propuesta del gobierno para descontinuar Programa de Alimentación Escolar

“Aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto de ajuste de gasto”, subrayó.

La discusión se originó tras un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda en el que se propone una reestructuración de los programas vigentes, que considera la modificación de 42 iniciativas y la eventual supresión de otras 15.

Dentro de estas últimas se incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE), beneficio que actualmente garantiza la entrega diaria de alimentos —como desayunos, almuerzos, colaciones, onces y cenas— a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan educación parvularia, básica, media o de adultos.

Frente a esas preocupaciones, Quiroz descartó tajantemente impactos en áreas sensibles como la alimentación escolar o las becas estudiantiles.

“No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, afirmó.

Finalmente, el ministro enfatizó que la decisión final sobre eventuales ajustes corresponde al Ministerio de Educación, que deberá evaluar las recomendaciones en el marco del proceso presupuestario en desarrollo.