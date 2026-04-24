“La ley del hambre”: Manouchehri y Cicardini cuestionan propuesta del gobierno para descontinuar Programa de Alimentación Escolar

Los parlamentarios socialistas cuestionaron la medida, advirtiendo que implicaría afectar la alimentación de estudiantes vulnerables para financiar rebajas tributarias, lo que calificaron como una decisión “cruel” y “miserable”.

Este viernes parlamentarios del Partido Socialista (PS) criticaron la propuesta del gobierno de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el marco de eventuales ajustes presupuestarios que afectarían al Ministerio de Educación de cara a la Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera 2028-2031 de cada cartera.

En concreto, el Ministerio de Hacienda propone una reestructuración de los programas vigentes, que considera la modificación de 42 iniciativas y la eventual supresión de otras 15.

Dentro de estas últimas se incluye el PAE, beneficio que actualmente garantiza la entrega diaria de alimentos —como desayunos, almuerzos, colaciones, onces y cenas— a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan educación parvularia, básica, media o de adultos.

En ese marco, se plantea que el diseño presupuestario vigente se inserta en un contexto de restricciones fiscales, lo que hace necesario reconsiderar la manera en que se distribuyen y utilizan los recursos públicos.

Bajo esa lógica, se afirma que sería imprescindible impulsar una nueva forma de gestión del gasto estatal, orientada a optimizar su uso y redefinir prioridades.

“A los niños les quitan el pan, a los superricos les bajan los impuestos”

El diputado Daniel Manouchehri cuestionó duramente la medida y vinculó el eventual recorte con una redistribución tributaria en favor de los sectores de mayores ingresos.

“El gobierno de Kast quiere quitarle el almuerzo a 1.900.000 niños pobres para financiar la rebaja de impuestos al 1% más rico. El ministro Quiroz quiere recortar 1 billón de pesos del programa de alimentación escolar”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “A los niños les quitan el pan, a los superricos les bajan los impuestos. Esta es una manera miserable de gobernar. Su ley de los superricos es también la ley del hambre”.

A los niños pobres les quitan la comida para bajarle los impuestos a los súper ricos.

Su ley de los súper ricos es también

la Ley del Hambre. pic.twitter.com/CVSw0mdSK4 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) April 24, 2026

En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, criticó que “quitarle la alimentación a los niños más pobres de Chile para compensar la rebaja de impuestos y los regalos a los superricos es de una crueldad sin límites“.

“Ministro Quiroz, Chile merece una explicación; no puede ser que el gobierno de Kast sea tan insensible”, puntualizó.