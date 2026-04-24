Resiliencia, dolor y emociones al límite: los contenidos del nuevo capítulo de Sana Mente

Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo", entrega un potente testimonio sobre lo que hay detrás de sus desafíos deportivos en el episodio que se emite este sábado 25 de abril a las 22:00 horas por CNN Chile.

El programa Sana Mente, coproducido por Grupo CAP y Fundación Rassmuss, estrena un nuevo capítulo de su quinta temporada mañana 25 de abril a las 22:00 horas, a través de las pantallas de CNN Chile.

Este nuevo episodio de Sana Mente destaca por la entrevista a la nadadora chilena de aguas abiertas Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo”, quien aborda su legado, motivaciones y experiencia personal en un potente testimonio de resiliencia, esfuerzo y conexión emocional.

En el adelanto de la entrevista, Hernández reflexiona: “Creo que la pregunta que más me hace la gente es: ¿cómo lo haces para no tener miedo?, ¿cómo lo haces para que no te duela? Siempre esa visión desde evitar sentir. Y el fondo de todo lo que hago es precisamente porque sí me duele, físicamente muchas veces, emocionalmente también, porque no es solo llevar tu cuerpo y tu mente al límite, sino también tus emociones”.

Además, el capítulo abordará diversas temáticas actuales, con voces, secciones y herramientas al servicio de la audiencia.

De esta manera, Sana Mente continúa consolidándose como un espacio de reflexión y conversación en torno a la salud mental y el bienestar emocional.

Lo que dejó el estreno de la temporada

La nueva temporada del espacio dedicado a la salud mental y el bienestar emocional comenzó el pasado sábado con un episodio que abordó temáticas de alta relevancia social. Entre sus contenidos más destacados estuvo la completa entrevista de la conductora del programa y directora del área Futuro, Paloma Ávila, a la neuropsiquiatra infantojuvenil Amanda Céspedes.

La conversación estuvo marcada por los desafíos en convivencia escolar, en un contexto afectado por el aumento de la violencia en niñas, niños y adolescentes.

También temáticas sobre cuándo y cómo acudir a un profesional de la psicología. Además de temas como la violencia laboral, que marcaron el inicio de esta nueva temporada.

El programa incluyó la presentación de la emoción “En llamas”, gracias a la nueva sección “Emoción chilena”, desarrollada gracias al estudio “El arte de las emociones chilenas”.

El estreno de la quinta temporada se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de CNN Chile.