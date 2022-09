El presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, ofreció disculpas “a quienes corresponde y a los periodistas” de Bío-Bío luego que la entidad repudiara la “difusión de información no comprobada” en noviembre, a raíz de una denuncia presentada en un artículo periodístico sobre un grupo de convencionales que realizó una fiesta y nadó sin autorización en el Hotel Pettra de Concepción, en medio de su visita oficial a la Región del Biobío.

¿Qué pasó?

En su último libro, La Constituyente: Historia secreta de Chile, el escritor se refiere a una de las grandes polémicas que protagonizó la Convención en 2021, cuando Bío-Bío informó que ex convencionales habrían realizado una “desenfrenada” fiesta el 17 de noviembre en la que habían mantenido un comportamiento inadecuado en el hospedaje ubicado en la autopista hacia Talcahuano, luego que consumieran alcohol hasta altas horas de la noche.

En aquel momento se acusó que varios de los involucrados habrían ingresado a la piscina del hotel mientras se encontraba cerrada, por lo que el personal del inmueble, y ante la insistencia de los convencionales, debió abrirla.

La investigación también sostenía que algunos testigos relataron que incluso se mostraron prepotentes con el personal del lugar y que empleados de seguridad del establecimiento debieron pedir a los ex convencionales que se encontraban bebiendo que se retiraran a sus respectivas habitaciones.

Dichos del Colegio de Periodistas

Cuando se conoció la noticia en noviembre de 2021, el Colegio de Periodistas repudió la “difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente proceso constituyente”.

¿Qué dijo Baradit?

En la página 104 de su libro, el escritor menciona la polémica por el viaje que ex convencionales de Vamos por Chile hicieron a Europa en medio de la visita del órgano redactor a la Región del Biobío. En ese contexto, Baradit dice que “por supuesto que el tema de la supuesta fiesta en el hotel Pettra de Concepción también salió al debate”.

“Repetí lo que me habían confirmado, que nada había ocurrido, que nadie del Colectivo Socialista había estado involucrado y que la ridiculez se descartaba sola cuando se planteaba que la propia Elisa Loncon se había bañado desnuda y borracha en la misma piscina”, agregó.

En ese sentido, el ex convencional dice que “por supuesto nos reímos y Rocío Cantuarias quedó bastante en ridículo frente al país”, sin embargo, “al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex Congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola”.

“Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos”, continuó.

“Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante, supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”, sentenció.

Colegio de Periodistas ofrece disculpas

Este lunes, en entrevista con el medio citado, Ahumada dijo a que “que a lo mejor esa declaración fue anticipada” y que el libro de Baradit “muestra que efectivamente estos hechos acontecieron“.

En ese sentido, el comunicador expresó que, como entidad, no tienen “problemas en señalar y pedir las disculpas a los periodistas que efectivamente en ese minuto habían hecho la cobertura o habían estado reporteando lo que había sucedido en el sur”.

“Una vez que ahora aparecen nuevos antecedentes, obviamente señalamos y pedimos las disculpas a quienes corresponde y a los periodistas que habían realizado esa cobertura aquel día”, afirmó.