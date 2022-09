El ex convencional Daniel Stingo hizo un balance sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre. En su análisis, apuntó a una “campaña de mentiras” y una “desidia del Gobierno”, y afirmó que hay “muy pocas” razones atribuibles a la Convención Constitucional.

El abogado leyó un texto redactado por si mismo en La Voz de los que Sobran, en el que señaló que “los del Rechazo se esmeraron en tratar de crear verdades que no estaban en la propuesta” y que “el dinero invertido y la desidia del Gobierno fueron determinantes”.

En esa línea, acusó que “el grupo UDI-Republicano, al no alcanzar en la elección de convencionales el tercio que les permitía bloquear los cambios y las propuestas de las grandes mayorías transformadoras, optaron desde el primer día en que pisaron el ex Congreso por boicotear el proceso y manipular el resultado. Conociendo el Gobierno esa realidad, ¿por qué no actuó en consecuencia? En marzo de este año, conjuntamente con instalarse, debió desde el primer día comenzar una campaña informativa desplegando y entregando toda su energía y recursos a dicha campaña”.

Stingo también criticó al Gobierno del presidente Gabriel Boric por haber confirmado al secretario de la CC nombrado por Piñera, John Smok, a quien acusó de que “jamás entendió su papel y el de la Convención Constitucional”.

Según el ex convencional, “las mentiras de la prensa empresarial fueron divulgadas sin pudor alguno”, y frente a eso, aseguró, “el Gobierno decidió mirar para el lado y seguir financiándolos, prefirió entregar sus primicias a esos mismos medios, que además de mentir y atacar a la CC, atacaba al propio Gobierno. Creo que es un acto de honestidad política que el Gobierno asuma su responsabilidad frente a estos hechos”.

Además, apuntó a que “las razones que hemos escuchado de los ciudadanos de por qué votaron rechazo, se combatían con información. Información fidedigna, aquella que el Gobierno no entregó“.

Finalmente, Stingo se refirió a las razones atribuibles a la Convención Constitucional para el triunfo del Rechazo: “Pocas, muy pocas”, sostuvo.

“La CC fue elegida por la ciudadanía, cada uno de los convencionales fue elegido por la ciudadanía. Se formó por personas del Chile más diverso, más informal, los que nunca habían estado ni cerca del poder fueron elegidos (…). ¿Existieron actitudes individuales reprobables de algunos constituyentes? Claro que sí. ¿Son determinantes para perder un plebiscito de nueva Constitución? Claramente, no“, manifestó.

En ese sentido, argumentó que “atribuir culpas a la CC como un cuerpo no es honesto, porque sería lo mismo que juzgar al Parlamento por actitudes de algunos de sus miembros“.