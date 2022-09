Un nuevo capítulo de Tolerancia Cero contó con la presencia de la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, quien profundizó en el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida el pasado domingo, además de su postura de cara al itinerario constituyente que empieza a construirse en el Congreso Nacional.

A pesar de que, al ser parte de la campaña electoral del Rechazo que lideró la derecha, la senadora indicó que no se ha aliado de ninguna forma a dicha fuerza política. No obstante, expresó que no descarta conversaciones ni trabajos conjuntos si es que estos fueran urgentes y relevantes para dar pasos hacia la estabilidad del país.

Lee también: Paulsen: “155 personas estaban mandatadas para interpretar a la ciudadanía y esta debe ser la farra histórica más brutal”



Asimismo, la parlamentaria se refirió a las tensiones internas dentro de la falange tras las elecciones internas para entregar una postura conjunta ante el plebiscito, que concluyeron con el triunfo del Apruebo y que, según reclamaron personeros como Rincón y hasta el ex presidente Frei Ruiz-Tagle, no fueron representativas (1 militante, 1 voto). Tras el arrollador resultado del pasado domingo, el presidente del partido, Felipe Delpin, renunció a su cargo.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1.- “Proceso participativo, democrático y paritario”

#ToleranciaCero | Ximena Rincón, senadora DC: "Yo me la voy a jugar con el senador Walker, con mis colegas diputados y con el senador Flores, porque haya un proceso participativo, democrático y paritario" 📡Señal en vivo: https://t.co/SUtxDp2WMP pic.twitter.com/CQD3GvBEWT — CNN Chile (@CNNChile) September 12, 2022

2.- Si la DC “deja de pelear” creo que “tiene una oportunidad”

#ToleranciaCero | Ximena Rincón, senadora DC: "Si la DC se pone a la vanguardia y deja de pelear o tratar de conseguir pequeñas prebendas en el actual gobierno, creo que tiene una oportunidad" 📡Señal en vivo: https://t.co/SUtxDp3uCn pic.twitter.com/itO30GyRWn — CNN Chile (@CNNChile) September 12, 2022

3.- “Voy a cruzar todos los puentes para defender la democracia”

#ToleranciaCero | Ximena Rincón, senadora DC: "Cuando es el país el que está en juego, todas las conversaciones son necesarias. Yo voy a cruzar todos los puentes para defender la democracia" 📡Señal en vivo: https://t.co/SUtxDp2WMP pic.twitter.com/CvPQPF3WtI — CNN Chile (@CNNChile) September 12, 2022

4.- “Si pierdo, no va a ser mi responsabilidad”

#ToleranciaCero | Ximena Rincón, senadora DC: "Creo que los expertos tienen que estar. Me la voy a jugar por la Convención. Si pierdo, no va a ser mi responsabilidad" 📡Señal en vivo: https://t.co/SUtxDp2WMP pic.twitter.com/XV50U4WW15 — CNN Chile (@CNNChile) September 12, 2022

5.- Trabajar con la derecha para temas puntuales