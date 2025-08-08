Amplían detención de sujetos imputados por secuestro de empresario en Quilicura

Los tres individuos abordaron a la víctima y lo obligaron a subir a un vehículo para luego huir.

Las autoridades informaron que hasta el próximo miércoles 13 de agosto se amplió la detención de los imputados por el secuestro de un empresario en Quilicura.

La audiencia será ese día a partir de las 13:00 horas.

El secuestro ocurrió la mañana de este jueves en avenida El Colorado, cuando la víctima llegaba a su lugar de trabajo a bordo de su automóvil. En ese momento, al menos tres sujetos armados lo abordaron y lo obligaron a subir por la fuerza a un vehículo, para posteriormente huir del lugar.

Lee también: Fiscal Nacional por secuestro de empresario en Quilicura: “En Chile, secuestrar no puede ser gratis ni rentable”

La madrugada de este viernes, la Fiscalía dio a conocer que el hombre fue liberado sin lesiones.

“A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura“, informaron.

Según datos preliminares, el hombre habría sido encontrado en Puente Alto por un conductor de aplicación, quien le prestó auxilio y lo trasladó hasta una comisaría.