Liberan a empresario secuestrado en Quilicura: Fue hallado sin lesiones en Puente Alto

La víctima fue encontrada por un conductor de transporte de pasajeros, quien lo llevó a una comisaría. El secuestro se había registrado la mañana del jueves cuando llegaba a su trabajo.

Durante la madrugada de este viernes fue liberado el empresario que había sido secuestrado el jueves en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Según información preliminar, fue hallado sin lesiones en Puente Alto por un conductor de transporte de pasajeros, quien le prestó auxilio y lo trasladó hasta una comisaría de Carabineros.

La Fiscalía y Carabineros confirmaron la liberación a través de sus cuentas oficiales de X, destacando la labor conjunta entre el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el Ministerio Público y el OS9 de la policía uniformada.

“A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura”, señalaron en el comunicado.

El secuestro

El hecho ocurrió pasadas las 10:30 horas del jueves 7 de agosto, en avenida El Colorado, cerca de calle Los Lingues, cuando la víctima llegaba a su lugar de trabajo a bordo de su automóvil. En ese momento, al menos tres delincuentes armados lo abordaron y lo obligaron a subir por la fuerza a un vehículo marca MG, con el que huyeron del lugar.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los tribunales competentes así lo determinen.