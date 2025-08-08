Fiscal Nacional por secuestro de empresario en Quilicura: “En Chile, secuestrar no puede ser gratis ni rentable”

La detención de los cuatro involucrados en el delito se llevó a cabo gracias al trabajo realizado por el OS9 de Carabineros, el Ministerio Público y el equipo fiscal ECOH.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió este viernes al secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura, ocurrido la tarde del jueves y que culminó con su liberación durante la madrugada en Puente Alto.

Gracias a un trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros, la Fiscalía y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se logró detener a los cuatro responsables, todos de nacionalidad extranjera, incluyendo un menor de edad.

Desde el Ministerio Público, Valencia valoró el operativo y destacó la evolución del trabajo institucional frente a este tipo de delitos.

“Este país cambió. Las calles no son las mismas y la ciudadanía lo sabe. Carabineros y la Fiscalía también cambiaron su forma de trabajar (…). En Chile, secuestrar no puede ser gratis ni rentable. Vamos a llevar a esos actores ante la justicia”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también destacó la actuación de las instituciones del Estado. “Este es un mensaje para las personas: las instituciones del Estado actúan, son fuertes y trabajan coordinadamente”.

En tanto, el fiscal Héctor Barros, coordinador del equipo ECOH, advirtió que la investigación sigue en curso: “La investigación no se acaba acá, está recién comenzando. Lo importante es que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud”.

Revisa todos los detalles a continuación: