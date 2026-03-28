Amplían detención de estudiante imputado por homicidio de inspectora en Calama

El Juzgado de Garantía de Calama decidió ampliar la detención del estudiante imputado por el homicidio de inspectora en colegio de Calama.

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Calama decidió ampliar hasta el martes 31 de marzo la detención del estudiante de 18 años, imputado por el homicidio de una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Según indicó el fiscal Juan Castro Bekios, los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas, cuando el alumno atacó con un arma blanca a la inspectora, identificada como M.V.R.V., de 59 años, quien falleció debido a la gravedad de la heridas.

El atacante fue reducido y detenido en el lugar, para posteriormente ser trasladado hasta el hospital local para constatar lesiones.

Además de la víctima fatal, una paradocente y otros tres alumnos del establecimiento resultaron heridos.

Uno de los estudiantes lesionados, debió ser trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus heridas.

La dirección del establecimiento determinó la suspensión inmediata de las clases, además de la evacuación total de estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio, para resguardar la seguridad de la comunidad escolar.