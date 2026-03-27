Trasladan al Hospital de Antofagasta a estudiante que fue lesionado de gravedad durante ataque en colegio de Calama

El traslado se realizó sin incidentes y el paciente se mantuvo estable durante todo el trayecto.

Uno de los estudiantes que resultó con lesiones de mayor gravedad tras el ataque con arma blanca registrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama fue trasladado durante las últimas horas hasta el Hospital Regional de Antofagasta para recibir atención especializada.

El menor fue derivado de urgencia desde Calama y recibido de forma inmediata en el recinto asistencial, donde el equipo médico ya se encontraba preparado para su llegada.

Según informó el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el traslado se realizó sin incidentes y el paciente se mantuvo estable durante todo el trayecto.

“Dos de ellos ya han salido de riesgo y lo que se está esperando es que probablemente hoy día en la noche pudieran estar de alta”, sostuvo, no obstante agregó: “Hay uno que está muy grave, recibió heridas en la zona torácica. Es una situación muy compleja de salud”.



¿Qué pasó?

El caso se enmarca en el violento episodio ocurrido la mañana de este viernes, cuando un alumno de cuarto medio agredió a tres compañeros y a dos inspectoras al interior del establecimiento educacional.

Producto del ataque, una de las funcionarias, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Lee también: Alcalde Chamorro exige detectores y apoyo en salud mental tras ataque en colegio: “Calama no tiene un psiquiatra infantojuvenil”

Carabineros acudió al recinto tras la alerta por la agresión y logró reducir y detener al atacante, quien posteriormente fue trasladado a un centro de salud para constatar lesiones y luego a la 1° Comisaría para continuar con el procedimiento.

En tanto, los demás lesionados —otra inspectora y dos estudiantes— fueron atendidos en centros asistenciales de la zona.

Tras lo ocurrido, la dirección del establecimiento dispuso la suspensión inmediata de clases y la evacuación total del recinto, como medida de resguardo para la comunidad escolar.