El ex ministro de Salud Jaime Mañalich cuestionó hora en que finalizaría la cuarentena preventiva del diputado de Revolución Democrática (RD) Giorgio Jackson, asegurando que el parlamentario debe permanecer en aislamiento hasta la noche del martes 9 de noviembre.

El diputado está en confinamiento por ser contacto estrecho del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien dio positivo a la variante Delta de COVID-19. Jackson debería permanecer aislado hasta las 23:59 horas de este lunes, momento en el que podría participar en la votación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

De hecho, con el fin de esperar a que termine su confinamiento, la oposición podría extender los discursos en la Sala hasta pasada la medianoche.

Mañalich sostuvo que “el candidato Gabriel Boric se contagió con la variante Delta de coronavirus y eso significa que todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con él deben hacer una cuarentena de siete días”.

“En el caso particular del diputado Giorgio Jackson, él estuvo el día martes de la semana pasada a las 20:00 horas con el candidato Boric. Eso significa que la cuarentena del diputado Jackson no termina mañana a las 0:00 horas, sino que termina mañana martes a las 20:00 horas y tiene que hacerse un examen de antígeno antes de presentarse en la Cámara de Diputados. Hagamos las cosas bien, por favor”, sentenció.

No obstante, Jackson indicó, a través de su cuenta de Twitter que “funcionarios de la Seremi de Salud, según la directriz oficial de la Subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron que hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena“.

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena.

— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 8, 2021