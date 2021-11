Pasada las 10:00 horas de este lunes comenzó la sesión en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se analizará y votará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

El mandatario es cuestionado luego de la revelación que hizo la investigación periodística de Pandora Papers, en la que Piñera y su familia fueron vinculados de forma directa a la compraventa del proyecto minero Dominga.

Durante la sesión, el abogado del presidente, Jorge Gálvez, renunció a la cuestión previa, por lo que ahora los diputados están revisando los temas de fondo de la acusación constitucional.

¿Qué dice la acusación?

Parte del documento señala que “la conducta reiterada y negligente del presidente de la República no solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente”.

Además, el texto acusa que el jefe de Estado “no ha dado cumplimiento a tratados internacionales que exigen un deber de protección y preservación de la naturaleza y que aseguran el derecho a acceder a la información ambiental, el derecho a participar en la elaboración de las decisiones públicas que incidan en el medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia ambiental, sin discriminación de ninguna especie”.

Naranjo podría hablar hasta las 0:00 horas

Este viernes, la comisión revisora rechazó al libelo acusatorio por dos votos a favor, dos en contra y una abstención, por lo que el documento llega a Sala con un informe negativo. Sin embargo, la determinación de los diputados de la instancia no es vinculante con lo que ocurra este lunes en el hemiciclo.

El análisis y votación de la acusación también se da en medio de la cuarentena preventiva que está realizando un grupo de parlamentarios, luego de haber sido considerados por el Ministerio de Salud (Minsal) como contactos estrechos del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien dio positivo por variante Delta de COVID-19.

El diputado del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro comentó en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias que el confinamiento de los diputados “altera al quórum, o sea, no es una decisión voluntaria de ningún parlamentario no ir, no estar presente, no votar, sino que simplemente la cuarentena de algunos de ellos, que termina a la medianoche (del martes), impide algo decisivo que es resolver en algún sentido u otro la votación. Ese es el fondo del dilema”.

“Entonces, desde ese punto de vista y dentro de la reglamentación que tiene una acusación constitucional, efectivamente es factible en toda la intervención, que en este caso va a hacer mi colega Jaime Naranjo -quien es parte de los acusadores y, por lo tanto, tiene derecho a intervenir todo el tiempo que sea necesario-, pueda prolongar su discurso hasta las 0:00 horas (del martes). De modo tal que pueda participar al menos uno de los parlamentarios -Giorgio Jackson- que permite, según las cuentas que llevamos hasta este minuto, dar la aprobación, dar el quórum necesario para que se le dé curso a continuar adelante la acusación constitucional”, precisó.

Sin embargo, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma cuestionó el término de la cuarentena de Jackson y, por lo mismo, pidió oficiar al Minsal para que dé a conocer cuándo finaliza de forma concreta el confinamiento del parlamentario frenteamplista.

Al respecto, el diputado Jackson respondió, a través de su cuenta de Twitter, que fue la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud quien le dijo que este lunes es su último día de cuarentena.