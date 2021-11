El diputado Pepe Auth afirmó que “no gana nadie” con la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera que este lunes comenzó a ser votada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario independiente sostuvo que, a su juicio, “no gana nadie con esta acusación constitucional. Yo creo que ganan los cabezas calientes, gana la inestabilidad del sistema porque esto sienta precedente”.

“Mañana, por ejemplo, si es presidente Gabriel Boric y decide retirar la firma del tratado TPP11 -que es una de sus atribuciones exclusivas y excluyentes- alguien lo va a acusar de estar contra la obra en materia internacional de la presidenta Bachelet y su canciller Muñoz, y perfectamente lo podrían acusar constitucionalmente”, agregó.

Bajo ese punto, Auth fue enfático en señalar que “no se puede, pero no se puede acusar constitucionalmente por razones políticas y actos de gobierno, es por actos de la administración, no por los actos de gobierno que son actos privativos del presidente”.

“El presidente puede firmar o no firmar un tratado, puede dejar para que apruebe el Senado el TPP11 o lo puede retirar, puede firmar Escazú o no firmar Escazú -yo estoy en completo desacuerdo con la decisión que tomó el presidente-, pero es su decisión, son sus prerrogativas, son sus atribuciones”, sentenció.