(CNN) — Una mujer india presuntamente agredida y violada en Mumbai el viernes murió a causa de sus heridas, en un caso que, según los activistas, tiene una sorprendente similitud con la brutal violación en grupo y homicidio de una estudiante en 2012 que llevó a millones de mujeres a presionar por leyes más estrictas contra la agresión sexual en el país.

La mujer, de 34 años, fue encontrada inconsciente dentro de un minibús abierto en el barrio suburbano de Sakinaka, dijo el sábado el comisionado de policía de Mumbai, Hemant Nagrale, en una conferencia de prensa.

Supuestamente fue violada y agredida con una barra de hierro, según News-18, afiliada de CNN, que citó a un funcionario local. La mujer fue admitida en el Hospital Rajawadi e inicialmente respondió al tratamiento, pero murió a causa de sus heridas el sábado, dijo Nagrale.

La policía arrestó a un hombre bajo sospecha de violación y homicidio, luego de supuestamente identificarlo a partir de imágenes de CCTV, agregó Nagrale. Aún no ha sido acusado formalmente y permanecerá bajo custodia policial hasta el 21 de septiembre.

Balwant Deshmukh, inspector de policía principal en la estación de policía de Sakinaka, le dijo a CNN que la víctima y el presunto perpetrador no tenían hogar. Si es acusado y declarado culpable, el sospechoso podría enfrentar la pena de muerte.

La activista contra la violación y los derechos de las mujeres Yogita Bhayana, dijo que el caso del viernes en Mumbai había “sacudido a la nación una vez más” porque era “increíblemente similar” a la notoria violación y homicidio de la estudiante de 23 años Nirbhaya en Nueva Delhi en 2012.

Nirbhaya -un seudónimo dado a la víctima, que significa “valiente”- fue violada y agredida con barras de hierro, según documentos judiciales, y sufrió horribles heridas. Murió dos semanas después del ataque en un hospital de Singapur.

Su muerte puso de relieve la agresión sexual en la India y aumentó el escrutinio de los delitos contra las mujeres. El caso marcó un punto de inflexión en el país e impulsó a millones de mujeres a protestar por leyes más estrictas sobre la agresión sexual.

“Después de Nirbhaya, pensamos que las cosas cambiarían, pero seguimos escuchando casos (de violación) todos los días. No pasa un solo día sin que oigamos hablar de uno“, dijo Bhayana. “Como activistas, presionamos y sondeamos mucho al gobierno y a la nación, pero cuando nos enteramos de tal brutalidad, realmente nos sentimos tan impotentes. No tengo palabras para describirlo“.

Uddhav Thackeray, el ministro principal de Maharashtra, cuya capital es Mumbai, expresó su conmoción por el “espantoso” incidente.

“El crimen atroz que tuvo lugar en Saki Naka es una vergüenza para la humanidad”, tuiteó Thackeray el sábado, agregando que el caso se vería acelerado y el culpable será “severamente castigado”.

The heinous crime that took place in Saki Naka is a disgrace to humanity. The case will be tried on fast track & the culprit will be severely punished, ensuring justice to the woman who lost her life due to this dreadful crime. Officials are directed to speed up investigation.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 11, 2021