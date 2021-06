Camilo Para Soto, concejal electo independiente (en lista del PPD) por Til Til, fue denunciado este viernes en redes sociales por llamar a golpear mujeres e incentivar que se produzca un femicidio en El Manzano, argumentando que “es demasiado tranquilo, es demasiado fome”.

El hombre aparece en un video viralizado, y que ha sido ampliamente condenado, diciendo que “necesitamos por último unos balazos, un femicidio por último. Si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, por favor, grite harto, porque de verdad ya no hay nada más que hacer acá en el Alto el Manzano. ¡Necesitamos un brillo! ¡Necesitamos algo, de verdad!”.

La periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, se sumó a las condenas contra la autoridad electa y fue enfática al señalar que con la violencia no se bromea.

“Subió declaraciones y en ellas sigue insistiendo en los puntos, se burla de los vecinos, se enoja porque subieron este video suyo, manda a trabajar a la gente, les dice que son flojos. Realmente es vergonzoso, no ha recapacitado en lo absoluto”, sentenció.

En esa línea, la comunicadora insistió en que más allá que Para Soto haya dicho que era una “humorada”, “aquí es un tema básico. Con la violencia y con la violencia de género no se bromea. No es un chiste”.

“Aquí no se trata de ser tontos graves. Porque parte del machismo estructural, de esta y de otras sociedades, es minimizar la violencia de género, la gravedad de estos hechos, a través de no ponerlo en el debate, de no tomar las medidas, de desvalorizar a las mujeres, y además también de burlarse y reírse”, enfatizó Rincón.

“El machismo mata y no es un tema para bromas. No es divertido. Las familias de las víctimas de femicidio, sus amigas, sus amigos, todas las mujeres y espero que también todos los hombres, se sientan indignados con estas declaraciones. No es un chiste. Con eso no se hacen bromas”, cerró.