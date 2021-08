(CNN) – Este lunes la Unión Europea removió a Estados Unidos de la lista de naciones seguras, tras el aumento de casos de COVID-19 en el país norteamericano.

El organismo recomendó a sus Estados miembros a reestablecer las restricciones relacionadas con el coronavirus y que detengan la llegada de turistas procedentes de Estados Unidos y otros cinco países. En esta lista, se incluye a Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y la República de Macedonia del Norte.

La medida no es vinculante, lo que significa que sigue siendo competencia de cada país de la UE decidir si permite o no los viaje no esenciales de las personas vacunadas.

Europa había comenzado a abrirse a los viajeros de Estados Unidos en mayo, deseosos de recuperar las fuertes pérdidas sufridas durante los sucesivos confinamientos.

El Consejo Europeo, órgano de gobierno de la UE, recomendó en junio que el bloque levantara las restricciones a los viajes no esenciales procedentes de 14 países, incluido Estados Unidos.

Sin embargo, los casos de COVID-19 en Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas, a medida que la variante Delta, altamente infecciosa, se propaga entre los estadounidenses no vacunados. Los casos entre los niños también están alcanzando niveles no vistos desde el invierno.

“Lo que está ocurriendo ahora es totalmente predecible, pero totalmente prevenible. Y sabemos que tenemos los medios para revertir la situación con las vacunas”, señaló el Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.

A nivel nacional, el 52,1% de la población estaba totalmente vacunada hasta el sábado, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Florida registró este sábado la mayor tasa de hospitalización por COVID-19 del país, con 75 pacientes por cada 100.000 residentes, según datos de las autoridades sanitarias federales y la Universidad Johns Hopkins. Además, el viernes se alcanzó otro máximo pandémico de casos, con 690,5 por cada 100.000 personas entre el 20 y el 26 de agosto, según datos estatales.

Además, menos del 50% de los habitantes de Carolina del Sur, Louisiana y Texas están totalmente vacunados. Los estudios han demostrado que la vacunación completa es necesaria para una protección óptima contra la variante Delta.