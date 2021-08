“¿Where is the police?” (“¿dónde está la policía?”), se preguntaban testigos ante la evidente ausencia de seguridad en medio de una violenta situación al interior del aeropuerto de Miami.

Grabaciones muestran cómo un hombre perdió los cabales y no fue capaz de contenerse ante la exigencia de uno de los protocolos más importantes para evitar contagios y la propagación del COVID-19, es decir, el uso del mascarilla.

Ante la mirada de otros pasajeros y miembros del personal del recinto, el individuo reaccionó con exasperados gritos e insinuaciones de golpes al personal, evidentemente molesto ante la obligación de la medida sanitaria.

El hombre también atacó parte del mobiliario del lugar, arrojando los separadores de seguridad y pateando agresivamente un panel de advertencia que usan los empleados del aseo para que los transeúntes no pisen suelo húmedo.

El sujeto incluso simuló un ataque en contra del personal sosteniendo un gran elemento contundente (los separadores de seguridad) y en más de una ocasión se acercó a escasos centímetros de los empleados en una postura corporal amenazante.

Producto del incidente, no se registraron lesionados y la policía de la zona indicó que se mantendrán “firmes con la Policía de Miami-Dade en la protección de la seguridad de todas las áreas del aeropuerto. Los incidentes de comportamiento rebelde reportados son más de 3.800 en 2021. No toleramos este comportamiento en Miami. La policía respondió y detuvo al pasajero”.

La situación recuerda a la que se constató en uno de los terminales de buses del centro de Santiago, donde tres individuos agredieron a dos guardias de seguridad por no portar mascarilla. En la oportunidad, un guardia casi pierde la visión de uno de sus ojos.

Here's another angle of the vioIent anti-masker trying to kiII people at Miami Airport last night all because he didn't want to wear mask

*Notice, he made it all the way to the gatepic.twitter.com/RiQ4tkzZ3w

— Andy (@ACNickel) August 28, 2021