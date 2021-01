(CNN) – Larry King, el presentador de CNN desde hace mucho tiempo que se convirtió en un ícono a través de sus entrevistas con innumerables creadores de noticias y su sensibilidad en el vestuario, murió a sus 87 años.

King presentó Larry King Live en CNN durante más de 25 años, entrevistando a candidatos presidenciales, celebridades, atletas, estrellas de cine y gente común. Se retiró en 2010 después de grabar más de 6 mil episodios del programa.

Se publicó una declaración en su cuenta verificada de Facebook anunciando su fallecimiento. Su hijo, Chance, confirmó la muerte de King el sábado por la mañana.

“Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a los 87 años en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles”, dice el comunicado.

“Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor“.

La declaración no dio una causa de muerte.

King había sido hospitalizado con COVID-19 a fines de diciembre en Cedars-Sinai, dijo una fuente cercana a la familia en ese momento.

Luchó contra varios problemas de salud a lo largo de los años, sufriendo varios ataques cardíacos. En 1987, se sometió a una quintuple de cirugía de bypass, lo que lo inspiró a establecer la Fundación Cardíaca Larry King para brindar asistencia a quienes no tenían seguro.

Más recientemente, King reveló en 2017 que le habían diagnosticado cáncer de pulmón y se sometió con éxito a una cirugía para tratarlo. También se sometió a un procedimiento en 2019 para tratar la angina de pecho.

También sufrió pérdidas personales el año pasado, cuando dos de sus cinco hijos murieron con pocas semanas de diferencia: Andy King, de 65 años, sufrió un ataque cardíaco y su hija Chaia King, de 52 años, murió luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón.

En una era llena de periodistas estrella, King era un gigante, entre los interrogadores más prominentes de la televisión y anfitrión de presidentes, estrellas de cine y atletas de clase mundial.

Con un comportamiento afable y tolerante que lo distinguía de los entrevistadores de televisión más intensos, King perfeccionó un enfoque informal del formato de preguntas y respuestas, siempre inclinándose hacia adelante y escuchando atentamente a sus invitados, rara vez interrumpiendo.

“Nunca he aprendido nada”, le gustaba decir a King, “mientras hablaba”.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, reconoció el sábado el papel de King en elevar el perfil de la red en todo el mundo.

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega Larry King”, dijo en un comunicado.

“El joven enérgico de Brooklyn tuvo una carrera histórica que abarcó la radio y la televisión. Su curiosidad por el mundo impulsó su galardonada carrera en la radiodifusión, pero fue su generosidad de espíritu lo que atrajo al mundo hacia él. Estamos muy orgullosos de los 25 años que pasó con CNN, donde sus entrevistas con los creadores de noticias realmente pusieron a la cadena en el escenario internacional. Desde nuestra familia CNN hasta la de Larry, enviamos nuestros pensamientos y oraciones, y una promesa de continuar su curiosidad por el mundo en nuestro trabajo“.

Durante ese cuarto de siglo, King presentó Larry King Live en CNN, un lapso que se destacó por más de 30 mil entrevistas, incluidos todos los presidentes en funciones, desde Gerald Ford hasta Barack Obama, y ​​miles de llamadas telefónicas de espectadores.

Wendy Walker, su productora ejecutiva del programa desde hace mucho tiempo, dijo que King trató a todos los sujetos de sus entrevistas de la misma manera, desde jefes de estado hasta estadounidenses comunes.

“Lo único que amaba era estar frente a esa cámara”, dijo. “Era un hombre muy interesante, pero una hora al día, cuando se encendían las luces, era simplemente perfecto. Trataba a todos los invitados por igual. No importaba si era un presidente o alguien de la calle”.

King era conocido por no pasar tiempo preparándose para las entrevistas, prefiriendo en cambio dejar que su curiosidad natural guiara las conversaciones, dijo Walker.

“Probablemente esa fue la parte más difícil de nuestro trabajo: tratar de prepararlo porque nunca quiso estar preparado”, recordó. “Leía todo el día y miraba noticias, así que estaba realmente informado, pero en realidad solo quería escuchar a sus invitados hablar y luego plantear sus preguntas”.

El programa convirtió a King en uno de los rostros de la cadena y uno de los periodistas de televisión más famosos del país. Su columna en USA Today, que se publicó durante casi 20 años hasta 2001, mostró el estilo distintivo de King en forma impresa, invitando a los lectores a seguir un rastro de incongruencias que le sirvieron de ventana a su mente.

“El jugador más subutilizado de la NFL este año fue Desmond Howard de Washington … A pesar de lo que piense de Lawrence Walsh, siempre tendremos la necesidad de un fiscal especial porque un gobierno no puede investigarse a sí mismo”, escribió King en una columna de 1992.

Esas reflexiones, combinadas con su apariencia inconfundible (anteojos de gran tamaño, tirantes omnipresentes) hicieron que King estuviera listo para la caricatura. En la década de 1990, Norm MacDonald lo interpretó en Saturday Night Live, quien canalizó la columna de USA Today con una suplantación de identidad.

Dejando a un lado las bromas, la influencia de King es evidente hoy en la generación de podcasters que han imitado, ya sea deliberadamente o no, su enfoque conversacional de las entrevistas.

“Una buena entrevista: usted sabe más de lo que sabe antes de comenzar. Debería salir con tal vez algunas de sus opiniones cambiadas”, dijo King a Los Angeles Times en 2018. “Sin duda, debería salir entretenido, un entrevistador también es un artista.”

Nacido como Lawrence Harvey Zeiger el 19 de noviembre de 1933 en Brooklyn, Nueva York, King fue criado por dos inmigrantes judíos. Su madre, Jennie (Gitlitz) Zeiger, era de Lituania, mientras que su padre, Edward Zeiger, era de Ucrania. Edward murió de un ataque al corazón cuando King tenía 10 años, un recuerdo que King dijo que en su mayoría “bloqueó”.

Abandonada para criar sola a King y a su hermano menor Marty, Jennie Zeiger se vio obligada a recibir asistencia social para mantener a sus hijos. La muerte tuvo un efecto profundo en King y su madre.

“Antes de su muerte, había sido un buen estudiante, pero después dejé de estar interesado”, dijo King a The Guardian en una entrevista en 2015. “Fue un gran golpe para mí. Pero finalmente canalicé esa ira porque quería que él y mi madre se sintieran orgullosos”.

King dijo que su padre tuvo una enorme influencia en él, inculcando en su hijo el sentido del humor y el amor por los deportes. Y ningún deporte atrajo más afecto de King que el béisbol.

Creció como fanático de los Brooklyn Dodgers y continuó apoyando al equipo después de su mudanza a Los Ángeles. Fue un elemento fijo en los juegos en casa del equipo en el Dodger Stadium, a menudo visto en los asientos de alto precio detrás del plato. En 2004, King escribió un libro apropiadamente titulado Por qué amo el béisbol.

“Era un fanático voraz de los Dodgers, fanático del béisbol”, dijo Charley Steiner, amigo de toda la vida y comentarista deportivo de los Dodgers. “Y nos quejábamos y peleábamos por lo que estaban haciendo los Dodgers. Se sentía terriblemente frustrado año tras año cuando los Dodgers ganaban la división, se quedaban cortos en la Serie Mundial. Pero este año pudo ver a los Dodgers ganar la Serie Mundial. Lo hizo enormemente feliz“.

La carrera de King en los medios de comunicación comenzó en 1957, cuando aceptó un trabajo como disc jockey en WAHR-AM en Miami. Fue entonces cuando tomó la decisión de quitarse el apellido.

“No se puede utilizar a Larry Zeiger”, recordó que dijo su jefe en la estación. “Es demasiado étnico. La gente no podrá deletrearlo ni recordarlo. Necesitas un nombre mejor“.

“No hubo tiempo para pensar si esto era bueno o malo o lo que diría mi madre. Saldría al aire en cinco minutos”, escribió King en su autobiografía de 2009.

“El Miami Herald estaba extendido sobre su escritorio. Boca arriba había un anuncio de página completa de King’s Wholesale Liquors. El gerente general miró hacia abajo y dijo: ‘¡King! ¿Qué tal Larry King?‘”

Fue por esta época cuando King entró en lo que se convertiría en una serie de matrimonios fallidos. Su unión con Frada Miller fue anulada y las fechas de su segundo matrimonio con Annette Kaye no están disponibles públicamente.

Entre 1961 y 1963, King estuvo casado con Alene Akins, con quien volvió a casarse entre 1967 y 1971; antes de volver a casarse, King se casó con Mickey Sutphin en 1964 antes de divorciarse en 1966.

Tuvo dos divorcios más, con Sharon Lepore, con quien estuvo casado de 1976 a 1982, y Julie Alexander, con quien estuvo casado de 1989 a 1992, antes de casarse con su séptima esposa, Shawn Southwick en 1997 en UCLA Medical Center, ya que estaba a punto de someterse a una cirugía cardíaca. King solicitó el divorcio de Southwick en 2019, citando diferencias irreconciliables.

King permaneció en Miami durante años, y finalmente fue contratado como columnista del Miami Herald en 1965. En 1971, fue arrestado en Miami por cargos de hurto mayor, lo que llevó a su suspensión de la estación y el periódico donde trabajaba. Aunque los cargos fueron desestimados al año siguiente, King no fue recontratado, lo que lo llevó a abandonar Florida y dirigirse a Louisiana, donde trabajó como periodista independiente.

Para 1978, King regresó a Miami y a WIOD, la estación en la que estaba empleado en el momento de su arresto. El mismo año, The Larry King Show se lanzó como un programa de radio nocturno sindicado. Originalmente se emitió en 28 ciudades; en cinco años, se había extendido a 118 ciudades, sirviendo como trampolín a la fama. El programa ganó un premio Peabody en 1982.

En 1985, Larry King Live se estrenó en CNN, comenzando una carrera larga e histórica que incluyó una serie de entrevistas de alto perfil.

A lo largo de sus más de dos décadas al aire, el programa fue habitualmente el programa más visto de CNN, y se podría decir que King era la estrella más grande de la cadena.

King dejó CNN en 2011, una medida que esperaba equivaliera a la jubilación. Pero siguió trabajando hasta su muerte, presentando “Larry King Now”, un programa que se emitió en Ora TV, Hulu y RT America. Al parecer, King nunca quiso que la entrevista terminara.

“Me encanta lo que hago”, dijo, “me encanta hacer preguntas, me encanta hacer las entrevistas”.

