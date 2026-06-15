Sergio Bitar, exministro de Educación, aborda el debate sobre la deuda del CAE: “La arremetida de decir condonación total generó un problema de morosidad”

El exministro de Educación, Sergio Bitar, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el debate sobre los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Respecto de esta política, el extitular de Educación afirmó que su origen tuvo como objetivo reducir las desigualdades en el acceso a la educación superior, considerando que a mediados de la década de 2000 el ingreso a las universidades estaba concentrado en los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, sostuvo que existen diversas problemáticas que no fueron resueltas, lo que ha tenido consecuencias para quienes desertaron de sus estudios, cambiaron de carrera o mantienen deudas impagas asociadas al CAE.

“No hay ninguna política pública que dure 20 años que no se cambie en algo. Entonces, fueron apareciendo observaciones que no se hicieron ni en el gobierno de Bachelet ni en el gobierno de Piñera, salvo la reforma. Y después, en estos años, la arremetida de la condonación total generó un problema de morosidad”, planteó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si consideraba responsable que el expresidente Gabriel Boric prometiera durante la campaña una condonación total del CAE, pese al alto costo fiscal que implicaba, respondió: “No era viable, pero tuvo la inteligencia de presentar al final un proyecto que sí era viable y que este gobierno tiene que tomar, porque si no lo hace tendrá problemas”.

“Fue una promesa muy excesiva, pero con un propósito que es loable“, cerró.

#ToleranciaCero | Sergio Bitar, exministro de Educación, por el CAE: “No hay ninguna política pública que dure 20 años que no se cambie en algo” 📡https://t.co/6HWYrohYmn

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/aTiqfSPjJy — CNN Chile (@CNNChile) June 16, 2026

Mira aquí la entrevista completa