Israel y Hezbollah intercambian ataques, mientras Irán y EE.UU. avanzan hacia la firma de un acuerdo

(CNN)- Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, continuaron combatiendo el lunes, aunque Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo orientado a poner fin a la guerra. Está prevista una ceremonia formal de firma para el viernes.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente J. D. Vance firmaron virtualmente el memorando de entendimiento con Teherán, dijo un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, firmó el documento por la parte iraní, dijo el funcionario.
Siguen quedando muchas preguntas sobre el memorando y cómo se desarrollará. El texto no se ha publicado, pero no exige la retirada de Israel del Líbano, según un alto funcionario de la administración estadounidense.
Estas son las últimas noticias:
- Hezbollah dijo el lunes que atacó tanques y vehículos israelíes con drones, lanzacohetes y proyectiles de artillería. Las Fuerzas de Defensa de Israel, por su parte, dijeron que la fuerza aérea israelí “llevó a cabo ataques precisos” contra combatientes de Hezbollah en cuatro ocasiones.
- El primer ministro Benjamin Netanyahu evitó en gran medida abordar el acuerdo directamente en declaraciones el lunes y dijo que él y Trump “no siempre ven las cosas de la misma manera”. También dejó claro que Israel no tiene intención de retirarse del sur del Líbano, Gaza o Siria.
- El memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán tiene “aproximadamente una página y media” de extensión, dijo Vance. Es un marco amplio que deja los detalles para que se definan durante futuras negociaciones técnicas, dijo. Por separado, el vicepresidente dijo a NBC News que se permitirá el regreso de inspectores nucleares internacionales a Irán según los términos del memorando.
- El texto del memorando se publicará “bastante pronto”, dijo Trump, probablemente después de la ceremonia formal de firma en Ginebra el viernes. El presidente de EE.UU., que está en Francia para una cumbre del Grupo de los Siete, sugirió que no asistiría al evento.
- El presidente de Irán Masoud Pezeshkian dijo que el marco con EE.UU. representa un paso importante hacia el fin de la guerra y el inicio de negociaciones, pero subrayó que aún no se ha completado un acuerdo final.
- Estados Unidos mantendrá su actual postura de fuerzas en Medio Oriente durante las negociaciones técnicas, con una reducción planificada si se alcanza un acuerdo final, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense.
- Los precios del petróleo cerraron en su nivel más bajo desde principios de marzo y el Dow alcanzó un máximo histórico el lunes. Aun así, persiste la incertidumbre sobre la logística en torno al estrecho de Ormuz. La administración Trump ha ofrecido evaluaciones diferentes sobre cuándo se reabrirá la vía marítima, pero un alto funcionario estadounidense dijo que EE.UU. “sabe dónde están todas las minas”.
- Algunos pesos pesados de la política exterior de EE.UU. temen que Trump haya cedido demasiado en nombre de intentar poner fin a la guerra. Entre ellos está el senador republicano Lindsey Graham, quien dijo a los periodistas que es “escéptico” de que Irán abandone sus ambiciones nucleares y afirmó que quiere revisar él mismo el acuerdo entre EE.UU. e Irán.
Lo más leído
- Alejandro Sepúlveda recuerda a Abraham Santibáñez: “Tuve la suerte de ser su ayudante en la universidad durante varios años”
- Daniel Mansuy tras acuerdo de paz con Irán: “Esta historia está lejos de terminar y el problema iraní sigue más vivo que nunca”
- Guillermo Ramírez (UDI) y el debate por la megarreforma: "No nos gustan mucho las compensaciones" y es partidario de "una nueva rebaja más adelante" del impuesto corporativo
- Alfredo Joignant y el debate sobre la IA que divide al mundo tech: “La lucha es entre aceleracionistas radicales y agentes que perciben riesgos civilizacionales”
- Diputado Ramírez (UDI) por posible AC contra Boric: "Yo no votaría jamás una acusación constitucional contra un presidente"