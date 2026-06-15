Israel y Hezbollah intercambian ataques, mientras Irán y EE.UU. avanzan hacia la firma de un acuerdo

(CNN)- Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, continuaron combatiendo el lunes, aunque Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo orientado a poner fin a la guerra. Está prevista una ceremonia formal de firma para el viernes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente J. D. Vance firmaron virtualmente el memorando de entendimiento con Teherán, dijo un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, firmó el documento por la parte iraní, dijo el funcionario.

Siguen quedando muchas preguntas sobre el memorando y cómo se desarrollará. El texto no se ha publicado, pero no exige la retirada de Israel del Líbano, según un alto funcionario de la administración estadounidense.

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