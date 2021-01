Durante la mañana de este sábado se confirmó la muerte del reconocido presentador estadounidense Larry King, a sus 87 años.

King se hizo conocido internacionalmente entre 1985 y 2010 con su programa nocturno de entrevistas Larry King Live, emitido por CNN.

Larry King, the longtime CNN host who became an icon through his interviews with countless newsmakers and his sartorial sensibilities, has died. He was 87. https://t.co/eWOnYiwla2 pic.twitter.com/J61Zr0Kk4N

— CNN (@CNN) January 23, 2021