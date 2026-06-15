Bielsa tras el empate entre Uruguay y Arabia Saudita: “Este partido teníamos que ganarlo”

(CNN en Español)– “Debimos superar a este rival”, dijo Bielsa apenas terminado el partido que Uruguay empató ante Arabia Saudita.
“Concedimos minutos en el primer tiempo, lo que indica que no hicimos las cosas bien. El partido cambio en el segundo tiempo, pero no sé si por los cambios o por otra cosa”.
Valverde: “Frustrado y enojado”
“Mejoramos la mentalidad y la intensidad en el segundo tiempo. Nos jugó un poco en contra el debut, los nervios. En la segunda parte hicimos más nuestro juego, lo que quería el entrenador. Tenemos que quedarnos con lo que hicimos ahí, presionando”, dijo el mediocampista del Real Madrid.
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