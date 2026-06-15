Ministro del Trabajo por indicaciones a Sala Cuna Universal: “Hay una reducción en las cuentas individuales y el Fondo de Cesantía, pero también existen ganancias en empleo”

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abordó en Agenda Económica los cambios que introdujo el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa ingresada durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Respecto de las indicaciones sustitutivas ingresadas este lunes, explicó que los principales cambios se relacionan con el mecanismo de financiamiento y con la eliminación de la obligación de que el empleador provea infraestructura cuando no la tenga disponible.

Asimismo, destacó que la iniciativa eliminaría el histórico artículo 203 del Código del Trabajo. Actualmente, la legislación exige el beneficio de sala cuna únicamente a las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras.

Consultado por los mecanismos de financiamiento, el titular del Trabajo explicó en CNN Chile: “En primer lugar, hay una cotización de 0,35%, que va a ser totalmente compensada con una reducción de la cotización del empleador al seguro de cesantía. Con esta cotización se va a crear un fondo de sala cuna para los hijos de padres y madres trabajadoras”.

“Lo vamos a hacer de una forma gradual para que el fondo sea sostenible, y este fondo va a tener una garantía estatal. En el (caso) de que falten recursos, el Estado va a complementar este fondo para poder entregar el beneficio de sala cuna a todos los niños”, agregó.

Al ser consultado sobre si esta fórmula generará un aumento en los costos laborales, precisó que “al compensar esta cotización de 0,35% con una reducción en la cotización que paga el empleador al seguro de cesantía, no hay un aumento en el costo laboral. Al empleador no le va a salir más caro contratar con este esquema de financiamiento”.

Asimismo, sostuvo que las alternativas de financiamiento eran limitadas debido a la compleja situación fiscal que enfrenta el país.

En esa línea, aclaró que la cotización destinada al financiamiento de la Sala Cuna Universal provendrá de la cotización que actualmente realiza el empleador al seguro de cesantía, por lo que parte de esos recursos serán redestinados al nuevo fondo.

Consultado sobre si esta medida podría significar un perjuicio para los trabajadores al existir menos recursos en el seguro de cesantía, afirmó: “Efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, eso es innegable“.

Sin embargo, argumentó que la creación de este beneficio podría tener efectos positivos sobre el empleo femenino. “Ahora, lo que puede producir la provisión de sala cuna también es un aumento de la participación laboral femenina y un aumento del empleo femenino. Recordemos que estamos eliminando una distorsión que genera un impuesto a la contratación de mujeres por el artículo 203. Nosotros estamos eliminando esa distorsión, estamos quitando un impuesto y estamos poniendo un servicio para hijos de padres y madres trabajadoras, con lo cual también puede haber efectos positivos en el mercado laboral que aumenten el empleo”, remarcó.

“Entonces, es cierto que hay una reducción en las cuentas individuales de los trabajadores y en el Fondo de Cesantía, pero también hay potenciales ganancias en empleo que podrían más que compensar esa reducción”, concluyó.