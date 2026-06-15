Ministro Arrau por hallazgo de puente clandestino en zanja de Colchane: “Es más que esperable”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el hallazgo de un puente clandestino instalado en una zanja de la frontera norte, específicamente en la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá. “Es más que esperable”, sostuvo.

Fue durante esta jornada que se reveló la construcción de dicha estructura sobre la zanja, la cual permite el paso no regularizado de vehículos y personas entre Chile y Bolivia.

La construcción de zanjas en el norte es una de las medidas que el presidente José Antonio Kast implementó en su Plan Escudo Fronterizo para combatir el ingreso irregular al país.

Al respecto, el titular de Seguridad afirmó que este tipo de puentes es “más que esperable“, considerando el mercado ilícito que se intenta detener.

“Vamos a ver que se borran parte de las zanjas; por supuesto que va a pasar. Piense usted que, cuando se detienen nueve camiones cargados con cigarrillos, ¿cuánto vale eso en el mercado? Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y, por tanto, tenemos un enemigo poderoso“, enfatizó.

Añadió que “el crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas, como lo hemos visto en las diferentes investigaciones”.

Asimismo, explicó que, ante este panorama, “que borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí”.