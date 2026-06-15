FIFA da marcha atrás: Autoriza el uso del español en todos sus puntos de prensa tras críticas

La prohibición que impidió a jugadores como el brasileño Vinícius Júnior y el marroquí Achraf Hakimi recibir preguntas y responder en español ante los medios generó una polémica que obligó a la FIFA a dar marcha atrás con su medida, permitiendo así las preguntas y traducciones en dicho idioma en Estados Unidos.

La anterior normativa establecía que solo estaban permitidos los traductores para los idiomas de las dos selecciones involucradas, además del inglés, según consignó la agencia EFE.

Pero tras las críticas, la Federación Internacional analizó y ajustó su criterio de traducción en las zonas mixtas y conferencias de prensa, habilitando el idioma español.

La polémica comenzó cuando el jugador de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, recibió una pregunta en español de un periodista de Azteca Deportes de México y fue interrumpido por un oficial de la FIFA, quien le señaló: “Solo se pueden hacer preguntas en el idioma que dijimos, así que nada de preguntas en español”.

Hakimi aclaró que podía responder, pero desde el equipo de la federación insistieron en que no se podía “debido a las traducciones”. De todas formas, el jugador del Paris Saint-Germain permitió la pregunta del periodista mexicano, pero respondió en inglés, a petición de la FIFA.

Otro episodio similar fue el de Vinícius Júnior, de la selección de Brasil, quien le pidió a un periodista que le formulara una pregunta en español, algo que la FIFA tampoco autorizó.