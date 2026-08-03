“Muchos pensaban que estábamos en recesión técnica”: Ministro Quiroz tras resultados del Imacec de junio

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista ante el resultado del Imacec de junio.

“Tuvimos una buena noticia hoy”, dijo, añadiendo que la cifra de 2,4% “está en línea con lo que había señalado hace unos días, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia y esto significa que la economía está volviendo a crecer”, consigna Diario Financiero.

Según informó el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica de junio de 2026 creció 2,4% en comparación con el mismo mes de 2025, cerrando una racha negativa de cinco meses.

La cifra, de acuerdo al ente emisor, está por sobre lo esperado por el mercado y se explica por el alza de la minería, los servicios y el comercio, actividades que “contribuyeron al aumento del Imacec en términos desestacionalizados”.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal señaló que al Ejecutivo no le interesa un dato puntual, sino que “el crecimiento a largo plazo”.

“Y para eso creo que la novedad más relevante sigue siendo lo que vamos a terminar de aprobar esta semana con la Ley de Reconstrucción”, acotó.

Con todo, Quiroz aseveró que “mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica. Ustedes recordarán que ya hace unos 20 días dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo, y bastante positivo”.

“Esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia”, cerró.