Aduanas detectó camión con más de 27 mil cajetillas de cigarro de contrabando en el norte: Estaban escondidos en doble fondo

La Aduana de Iquique logró la incautación de un camión con más de 27 mil cajetillas de cigarro de contrabando en Quillagua.

El vehículo mayor había declarado trasladar lastre y, luego de ser seleccionado por los fiscalizadores por perfilamiento de riesgo, se detectaron pacas de cigarrillos.

Tras ello, se revisó con camión escáner, el cual determinó la existencia de un doble fondo que también tenía cigarrillos de contrabando.

Según detalló la institución, “la mitad de la carga era trasladada en una parte modificada del camión preparada especialmente para ocultar cargas ilícitas”.

En total, se hallaron 27.500 cajetillas de cigarrillos de las marcas Eight, Gift Verde y Gift Blue, cargamento avaluado en $43.500 dólares, según el valor referencial aduanero.

“En base a perfiles y análisis de riesgos, se interceptó un vehículo de transporte para una revisión especial con el camión escáner institucional. De esa forma se pudo establecer que el semirremolque contenía cigarrillos, parte de ellos ocultos en una modificación en el camión“, destacó el director regional (s) de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno.

Y agregó que “el cargamento de cigarrillos no fue declarado en el manifiesto de carga, iba maliciosamente oculto y carecía de cualquier documento que avalara su legal importación al país, razón por la que se acusó al conductor del delito de contrabando y se iniciaron las acciones judiciales correspondientes”.

El conductor del camión fue formalizado y quedó en prisión preventiva por el delito aduanero de contrabando durante el plazo que dure la investigación.