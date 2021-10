(EFE) – El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) tiene “excelentes avances” en su recuperación de la infección por la que fue hospitalizado el martes, y espera recibir el alta este domingo, según su portavoz, Ángel Ureña.

“El presidente Clinton tiene excelentes avances en las últimas 24 horas“, escribió este sábado por la tarde su portavoz, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Seguirá (ingresado) esta noche en el Centro Médico de la Universidad de California en Irvine para seguir recibiendo antibióticos por vía intravenosa antes de ser dado de alta, esperamos que mañana“, añadió Ureña.

Clinton, de 75 años, está “deseando volver a casa muy pronto”, tiene un buen estado de ánimo y ha pasado las horas acompañado de su familia, poniéndose al día de las vidas de sus amigos y “viendo fútbol americano universitario” por televisión, explicó el portavoz.

