Este jueves, durante una reunión en la Casa Blanca con el mandatario de Kenia, Uhuru Kenyatta, el presidente Biden anunció la donación de 17 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a la Unión Africana (UA).

Un alto funcionario de la administración detalló que las inoculaciones de Johnson & Johnson serán entregadas a la UA en las próximas semanas. “Continuamos nuestra lucha compartida contra el COVID-19“, dijo Biden.

Lee también: Director general de la OMS dice que el uso de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 es “inmoral e injusto”

Esta donación se suma a los 50 millones de dosis que Estados Unidos ya ha enviado a la UA. Kenyatta es el primer líder africano que el mandatario norteamericano recibe en la Casa Blanca durante su presidencia.

1/2 His Excellency President Uhuru Kenyatta is received at the The @WhiteHouse in Washington DC by his American counterpart, His Excellency President Joseph R. Biden, Jr. 🇰🇪🇺🇸 pic.twitter.com/zg2JQ6qOJL

La reunión entre los presidentes estuvo centrada en la lucha contra la pandemia. Kenyatta y Biden hablaron de una “mayor cooperación en la fabricación y producción de vacunas en el continente africano“.

Lee también: Bolsonaro no se vacunará contra el COVID-19: “Mis niveles de inmunidad están por las nubes”

“Como continente, estamos muy por detrás del resto del mundo en términos de poder vacunar a nuestra gente (…) Por lo tanto, cualquier apoyo adicional es muy bienvenido y esperamos que continúe la asociación“, afirmó el líder africano, según consignó France 24.

“La asociación estratégica entre EE.UU. y Kenia es esencial para abordar los desafíos regionales y globales clave, y estoy comprometido a elevar aún más nuestros lazos con este país y las naciones de África en su conjunto“, escribió Biden en su cuenta de Twitter.

It was an honor to welcome President Kenyatta to the White House this afternoon. The U.S.-Kenya strategic partnership is essential to addressing key regional and global challenges — and I'm committed to further elevating our ties with Kenya and nations across Africa as a whole. pic.twitter.com/3Fn9po4yY8

— President Biden (@POTUS) October 14, 2021