Argentina ofrece millonaria recompensa para quien entregue información del paradero del exfrentista Galvarino Apablaza

La medida se enmarca en una orden de captura con alcance nacional e internacional emitida por la justicia argentina, mientras las autoridades habilitaron canales anónimos y seguros para recibir antecedentes que contribuyan a dar con su paradero.

La búsqueda del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el gobierno argentino ofreciera una recompensa para dar con su paradero.

A través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad argentino, las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos locales —unos 13,27 millones de pesos chilenos— a cualquier persona que entregue información útil para localizar y detener al ciudadano chileno, quien cuenta con una orden de captura vigente tanto a nivel nacional como internacional.

La medida se conoce tras un fallido operativo policial en Buenos Aires.

Efectivos llegaron hasta una vivienda en el barrio Moreno con el objetivo de concretar su detención, pero Apablaza no se encontraba en el inmueble.

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La orden judicial había sido emitida el miércoles por la jueza María Servini, en el marco de la causa que investiga su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que quienes posean antecedentes relevantes pueden comunicarse de forma anónima, gratuita y segura al número 134, habilitado para recibir este tipo de información.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer, el presidente José Antonio Kast anunció que viajará a Argentina junto a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras la fallida detención del exfrentista.