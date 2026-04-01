“Un regalo que le quisieron dar a Kast”: Defensa de Apablaza acusa que orden detención fue “gesto político” y niega que esté prófugo

La defensa del exmiembro del FPMR acusó irregularidades en el procedimiento vinculado a la orden de detención, señalando que se dictó mientras el juez natural de la causa estaba con licencia y que vulneraría la convención de refugiados.

En medio del proceso de extradición de Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Yanzón, cuestionó la reciente orden de detención dictada en Argentina, asegurando que su representado se mantiene disponible ante la justicia y no se encuentra prófugo.

“Apablaza está a derecho”, aseguró, explicando que, aunque no estaba en su domicilio al momento en que llegó la comisión policial, se mantiene disponible ante la justicia.

Según sostuvo el defensor, la medida fue adoptada mientras el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, se encontraba con licencia, lo que permitió que interviniera la jueza María Servini, recogió Radio Cooperativa.

En ese marco, criticó duramente el procedimiento: “El Ministerio de Seguridad le hizo firmar a la jueza Servini una orden de detención violando la convención de refugiados”, afirmó.

“Es un regalo que le quisieron dar a Kast”

Yanzón argumentó que el estatus de refugiado de Apablaza sigue vigente, ya que no existe una resolución judicial definitiva sobre esa condición.

“Si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Apablaza está protegido por la convención”, añadió.

En esa línea, el abogado expresó su confianza en que la situación pueda revertirse en los próximos días, una vez que Lijo retome sus funciones.

“Aprovecharon que Lijo estaba de licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini, que espero en los próximos días (…) Lijo deje sin efecto”, señaló.

El defensor también vinculó la decisión con la coyuntura política, particularmente con la próxima visita del presidente José Antonio Kast a Buenos Aires y su reunión con el mandatario argentino, Javier Milei.

“Es un regalo que le quisieron dar a Kast (…) y se van a quedar con las ganas”, afirmó.