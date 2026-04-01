Operativo en Argentina por Galvarino Apablaza: Gobierno confirma que no fue encontrado para su detención

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que al momento en que la policía trasandina llegó hasta el domicilio de Galvarino Apablaza, tras la solicitud de una orden de detención, este no se encontraba en el lugar.

La justicia argentina cursó un operativo para detener al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza.

Durante este miércoles, la jueza María Servini de Cubría emitió una orden para aprehender a Apablaza. Sin embargo, al llegar la policía trasandina, no se encontraba en su domicilio.

Cabe recordar que Apablaza es sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, en 1991.

A través de un punto de prensa, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la noticia e informó que fue notificado por el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, de que, luego de haberse emitido una orden de detención en contra de Galvarino Apablaza, este no se encontraba en su domicilio.

“En un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición de Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado”, subrayó.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), por medio de una declaración pública, se detalló que, tras conocer los acontecimientos en el país trasandino, han tomado contacto con las autoridades argentinas con el “objeto de solicitar más antecedentes sobre los resultados de la pesquisa”.

“Argentina ha informado que se continúan efectuando las gestiones conducentes a la detención de Apablaza y, de esta manera, concretar su extradición a Chile”, consignó el escrito.

Reacciones

Por su parte, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, señaló: “Hoy se ordenó la detención de Galvarino Apablaza para su extradición. Cuando fueron a detenerlo a su casa, no fue hallado”.

Y manifestó: “Nosotros le pedimos al gobierno argentino que tome todas las medidas para su detención, que este sea un caso de máxima prioridad para la policía argentina y que cierren las fronteras”.

Asimismo, enfatizó que hace 35 años Apablaza ha eludido la justicia.

“Desde el año 2004 está en Argentina, y la familia Guzmán y la UDI han batallado en tribunales para lograr su extradición”, remarcó.