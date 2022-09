(CNN) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizará una visita a Latinoamérica en los primeros días de octubre. Así lo anunció este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken viajará a Colombia, Chile y Perú del 3 al 7 de octubre de 2022.

Según el Departamento de Estado, la primera parada será en Colombia del 3 al 4. Se reunirá con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.

“Las reuniones del secretario Blinken se centrarán en nuestras prioridades compartidas de apoyar gobiernos democráticos fuertes y el respeto de los derechos humanos en todo el hemisferio occidental, abordar la crisis climática, apoyar los esfuerzos regionales para abordar la migración irregular e implementar un enfoque holístico para contrarrestar el narcotráfico y abordar sus impactos en materia de salud, seguridad y medio ambiente”, afirma el comunicado.

El Departamento de Estado subrayó el apoyo al gobierno colombiano con respecto al acuerdo de paz firmado en 2016.

Luego de dejar Colombia, Blinken irá a Chile el 5 de octubre. Se reunirá con el presidente Gabriel Boric y la canciller, Antonia Urrejola.

“También se reunirá con ex alumnos de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, patrocinada por EE. UU., para analizar cómo sus innovaciones brindan crecimiento económico y cambios positivos a sus comunidades”, informó el Departamento de Estado.

La última parada de la gira de Blinken será en Lima, Perú, “para encabezar la delegación de los Estados Unidos en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

En Lima, Blinken “dialogará con el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, para discutir el aumento de la seguridad regional, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico inclusivo”.

“Me dirijo a Colombia, Chile y Perú para reuniones con algunos de nuestros socios más cercanos en las Américas. En Perú, espero participar en la @OEA_oficial Asamblea General de la OEA para reforzar nuestro compromiso con la equidad y la inclusión de todas las personas en nuestro hemisferio”, tuiteó Blinken.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 30, 2022