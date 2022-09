Este viernes, la Real Casa de la Moneda británica presentó las nuevas monedas con el retrato del rey Carlos III.

El diseño de las monedas de 50 peniques, además de las otras conmemorativas, son obra del escultor británico Martin Jennings.

Siguiendo la tradición, el retrato del Rey está orientado hacia la izquierda, en sentido contrario al de su madre. Además, a diferencia de la fallecida monarca, el nuevo soberano no lleva corona.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022